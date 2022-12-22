BioNTech表示已運送11500劑新冠疫苗至中國

BioNTech表示已運送11500劑新冠疫苗至中國。（圖：AFP）
BioNTech表示已運送11500劑新冠疫苗至中國。（圖：AFP）

德國的 BioNTech (BNTX-US) 周四 (22 日) 表示，已向中國運送了 11500 劑新冠病毒疫苗，最初將用於德國僑民。

這批貨物於周三 (21 日) 抵達中國，這是第一批運往中國的外國冠狀病毒疫苗。

BioNTech 周四表示，運交的產品既包含針對新冠病毒原始菌株的原始新冠疫苗，也包含針對 Omicron 的 BA.4/BA.5 亞變體的更新疫苗。

在疫情期，BioNTech 與上海復星醫藥達成協議，向大中華區供應疫苗。

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