〈財報〉BioNTech上季業績下滑 預期Omicron疫苗最快10月出貨

德國生技公司 BioNTech (BNTX-US) 周一 (8 日) 重申今年疫苗營收預測時表示，預計最快將於 10 月開始運交兩種適用於 Omicron 的疫苗，這將有助於刺激第 4 季的需求。

在出貨 36 億劑疫苗後，由於西方世界大多數人已經接種 3 到 4 劑，對這種疫苗的需求正在減弱。

然而，專門針對 Omicron 變種病毒的升級加強劑預計將在秋季增加需求。BioNTech 表示，在獲得監管部門批准後，其兩種適用的疫苗都將及時出貨。

該公司第 2 季營收和淨利都同比下降約 40%，分別為 32 億歐元 (32.6 億美元) 和 16.72 億歐元。

該公司重申其 2022 年疫苗營收預期為 130 至 170 億歐元，低於去年的 190 億歐元。合作夥伴輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 上月底預測全年新冠病毒疫苗銷售額為 320 億美元。

BioNTech 財務長賀爾斯坦 (Jens Holstein) 表示：「憑藉今年至今的強勁表現，我們相信應能實現之前對當前財政年度的財務預測。」

BioNTech 和輝瑞上個月向歐盟藥品監管機構 EMA 提交一種針對 BA.1 子變種病毒的調整疫苗，目前尚待批准。

另一種針對美國藥品監管機構推薦的 BA.4 和 BA.5 子變體，將於本月開始臨床試驗，預計最快也將於 10 月出貨。