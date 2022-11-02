〈財報〉Airbnb Q3締造多項佳績 但營收和預訂展望遜色 盤後翻黑

旅宿平台 Airbnb(ABNB-US) 周二 (1 日) 公布第 3 季多項數據創下佳績，但本季營收展望未達預期，且預訂量成長估較上季略微放緩，拖累盤後股價挫逾 6%。

展望未來，因季節性因素影響，Airbnb 預估 Q4 預訂量增幅將較 Q3 略微放緩，營收預估將達 18-18.8 億美元，中點低於 Refinitiv IBES 分析師預期的 18.5 億美元。

Airbnb 周二收漲 2%，以每股 109.05 美元作收，前景不佳拖累盤後股價重挫逾 6%。該股今年迄今已跌約 35%，跌幅大於標普 500 指數的 19%。

受惠於旅遊復甦和強勁需求，Airbnb Q3 營收和獲利均創新高且高於預期，營收為 29 億美元，年增 29%，淨利也達 12 億美元，較去年同期增逾四成，調整後 EBITDA(息稅折舊攤銷前盈餘) 則達 15 億美元，年增 32%，同樣創紀錄新高。

不過，Q3 預訂量年增 25% 至 9970 萬，雖然也創佳績，但略低於分析師預期的 9990 萬；總預訂額成長至 156 億美元，年增 31%，高於預期的 153.7 億美元。

Airbnb 表示，Q3 每日平均房價較去年同期成長 5% 至 156 美元，原因是混合工作型態帶動長假租賃需求，促使房東調漲價格。

隨著跨境和都市旅遊需求回升，上季幾乎所有地區的住宿預訂量都有所成長，即便是復甦腳步較慢的亞太地區，在放寬防疫限制後，預訂量也較去年同期飆逾六成。

Airbnb 於聲明表示，疫情影響逐漸減弱的同時，經濟問題還是存在，跨境旅遊的持續復甦將成為未來帶動公司業績成長的進一步驅動力。