OKX榮獲領英2022全球吸引力雇主獎, 成唯一上榜Web3科技公司

2022 年 12 月 21 日，領英正式頒發「MostIn2022 全球吸引力雇主」獎，OKX 榮登榜單，並成唯一上榜的 Web3 科技公司，體現了業界對 OKX 全球品牌建設、人才發展路徑以及社會責任等方面的高度認可。

「MostIn2022 全球吸引力雇主」是領英依托於全球 8.75 億會員大數據綜合計算而成的榜單，旨在評選並表彰全球範圍內最具人才吸引力及最具品牌影響力的先鋒企業，以榜樣的力量激勵更多中國公司推進全球人才布局，為優秀人才提供職業機會。除 OKX 外，同時獲得該獎項的企業還包括阿里巴巴、字節跳動、騰訊、華為、特斯拉中國、小米、京東等眾多知名企業。

OKX 自 2017 年成立以來，堅持埋頭創新，產品服務範圍已覆蓋全球 200 + 國家和地區，在美國、新加坡、香港、馬耳他、迪拜、都柏林等均設有辦公中心，擁有超 2000 萬用戶和 3000 名員工。此前，據 OKX 官方公開宣布，將積極承擔社會責任，提供更多就業崗位，在全球範圍內持續進行人才擴招，使團隊總人數達到 5000 人。

人才是企業最寶貴的財富，也是行業激烈競爭中保持領先地位的關鍵。OKX 十分重視人才的培養和發展，從方方面面進行落實，一是設身處地為員工著想，提供業內有競爭力的待遇和福利保障；二是持續增加投入，幫助員工提升職業素養和專業技能，實現員工與企業共同成長；三是打造開放包容的企業文化，讓不同文化背景的員工都能實現自我價值；四是營造極具人文關懷的工作環境，組織豐富的企業活動、探索遠程辦公等等。

據 OKX 表示，公司的快速成長是全體員工共同努力的結果，未來將繼續以提升員工幸福感為目標，同時打造全球頂尖的加密生態基礎設施服務，推動區塊鏈和數字資產走進億萬用戶的生活，歡迎廣大英才加入。