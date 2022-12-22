盤中速報 - 中天(4128)急拉2.23%報64.2元，成交1,757張

中天(4128-TW)近5分K漲速2.23%，22日10:23報64.2元，成交1,757張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中天(4128-TW)近5日股價下跌5.34%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌4.28%。櫃買指數下跌4.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,056 張
- 外資買賣超：-1,193 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-863 張
- 融資增減：-369 張
- 融券增減：-82 張
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AI優化後報酬率
+25.81%
$12,581
原投組報酬率
+18.60%
$11,860
投組標的成分
40%
4763
20%
3128
20%
3454
10%
4155
10%