盤中速報 - 中天(4128)急跌-2.18%報62.7元，成交1,346張

中天(4128-TW)近5分K跌速2.18%，14日09:06報62.7元，成交1,346張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中天(4128-TW)近5日股價下跌2.85%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.66%。櫃買指數下跌1.97%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-91 張
- 外資買賣超：+286 張
- 投信買賣超：+48 張
- 自營商買賣超：-425 張
- 融資增減：+602 張
- 融券增減：-146 張
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AI優化後報酬率
+18.24%
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原投組報酬率
+10.47%
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投組標的成分
40%
3693
20%
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20%
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