美國將香港進口商品標示為中國製造 WTO認定違規

美國將香港進口商品標示為中國製造 WTO認定違規 (圖:AFP)
美國將香港進口商品標示為中國製造 WTO認定違規 (圖:AFP)

世界貿易組織 (WTP) 仲裁小組周三 (21 日) 裁定，美國堅持把香港進口商品標示為中國製造，已違反貿易規則。這是 WTO 本月第二度駁回美國對國安事務符合 WTO 豁免範圍的主張。

由三人組成的仲裁小組支持香港的主張，即美國的標示措施對來自香港的商品已經構成不公平歧視。仲裁小組還表示，美國的措施不符合 WTO 的國安事務豁免資格，因為美國和香港並未達到「國際關係緊急」的程度，呼籲美國措施必須符合全球貿易規定。

美國前總統川普在任內簽署終止香港特別地位的行政命令，以結束香港有別於中國關稅待遇的地位。這項法令 2020 年 9 月在美國生效。

美國貿易代表署 (USTR) 發言人 Adam Hodge 表示，美國強烈反對這個裁定，不打算移除標示。USTR 透過聲明說，美國不會把對關鍵國安事務的判斷或決策交給 WTO，這份報告再次凸顯 WTO 需要徹底改革。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 幾天前曾警告，WTO 之前裁定美國在川普時代的鋼鋁關稅違反貿易規則，是個讓 WTO「如履薄冰」的裁決挑戰該體系的完整性。她認為，WTO 不該質疑主權政府做出的國家安全決定，國安決策的合理性屬於各國政府自己的責任。

WTO 裁決出爐後，美國可在接下來 60 天內提出上訴，發揮等同否決裁判的效果，原因是美國早在 2019 年就杯葛 WTO 上訴機構的人事任命權，導致上訴請求無法獲得審理，而上訴機構握有國際貿易爭端的最後決定權。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+30.88%

$13,088

原投組報酬率

+24.62%

$12,462

投組標的成分

  • 40%

    材料-KY

    4763

  • 20%

    昇銳

    3128

  • 20%

    晶睿

    3454

  • 10%

    訊映

    4155

  • 10%

    瀚亞巴西基金

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞