美國將香港進口商品標示為中國製造 WTO認定違規

世界貿易組織 (WTP) 仲裁小組周三 (21 日) 裁定，美國堅持把香港進口商品標示為中國製造，已違反貿易規則。這是 WTO 本月第二度駁回美國對國安事務符合 WTO 豁免範圍的主張。

由三人組成的仲裁小組支持香港的主張，即美國的標示措施對來自香港的商品已經構成不公平歧視。仲裁小組還表示，美國的措施不符合 WTO 的國安事務豁免資格，因為美國和香港並未達到「國際關係緊急」的程度，呼籲美國措施必須符合全球貿易規定。

美國前總統川普在任內簽署終止香港特別地位的行政命令，以結束香港有別於中國關稅待遇的地位。這項法令 2020 年 9 月在美國生效。

美國貿易代表署 (USTR) 發言人 Adam Hodge 表示，美國強烈反對這個裁定，不打算移除標示。USTR 透過聲明說，美國不會把對關鍵國安事務的判斷或決策交給 WTO，這份報告再次凸顯 WTO 需要徹底改革。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 幾天前曾警告，WTO 之前裁定美國在川普時代的鋼鋁關稅違反貿易規則，是個讓 WTO「如履薄冰」的裁決挑戰該體系的完整性。她認為，WTO 不該質疑主權政府做出的國家安全決定，國安決策的合理性屬於各國政府自己的責任。

WTO 裁決出爐後，美國可在接下來 60 天內提出上訴，發揮等同否決裁判的效果，原因是美國早在 2019 年就杯葛 WTO 上訴機構的人事任命權，導致上訴請求無法獲得審理，而上訴機構握有國際貿易爭端的最後決定權。