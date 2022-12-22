美股重點新聞摘要2022年12月22日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：美光 (MU)

美國第三季 GDP、上周失業金數據

美光 Q1 營收幾乎腰斬 明年將裁員 10%、砍資本支出

由於電子產品和晶片需求下滑，美國最大記憶體晶片廠美光 (Micron) 上季營收幾乎腰斬並且由盈轉虧，本季財測也不如市場預期，並宣布 2023 年裁員約 10%，盤後股價應聲下挫逾 2%。不過執行長預測，庫存高峰期將在本季出現，到了明年年中，客戶庫存水準將較為健康，有助美光下半年營收好轉。閱讀全文...

英特爾分拆顯卡部門 加速與輝達、AMD 競爭

彭博周三（21 日）報導，全球最大處理器製造商英特爾分拆其繪圖晶片（graphics-chip）部門，以加速從輝達（Nvidia）、超微（AMD）手中搶奪銷售占比。閱讀全文...

美 12 月消費者信心升至 8 個月新高 短期通膨預期下滑

隨通膨降溫和汽油價格下滑，美國 12 月消費者信心指數反彈超預期，升至今年 4 月以來新高，不過消費者對經濟衰對的擔憂持續，導致未來半年計劃進行大宗消費的家庭減少。閱讀全文...

美房市買氣冷 11 月成屋銷售續創史上最長連降紀錄

美國房地產經紀人協會（National Association of Realtors, NAR）周三（21 日）公布數據顯示，美國 11 月成屋銷售已連續 10 個月下滑，續創史上最長連降月數，降幅也創今年 2 月以來最大，原因是抵押貸款利率高漲抑制民眾負擔能力。閱讀全文...