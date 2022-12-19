馬斯克讓網友投票「是否應該辭去推特負責人?」近6成贊同

億萬富豪馬斯克收購社群媒體平台推特以來，引發不少爭議。馬斯克稍早又在推特上發起一項民意調查，詢問網友他是否應該辭去推特負責人一職，並表示他會遵守調查結果。

馬斯克在今年 10 月以 440 億美元收購推特，並出任該公司執行長。馬斯克在稍早的推文中詢問外界「我是否該辭去推特負責人一職?」，並表示「我將遵守此次民意調查的結果。」隨後又再度發文表示「俗話說，要小心自己許下的願望，因為可能成真。」

目前已有近 1,400 萬用戶參與投票，其中 56.8% 的人投票贊成他下台，截稿前距離投票結束還有大約 4 個小時。

推特在週日 (18 日) 宣布，將刪除專門用來推廣其他平台的相關帳戶，不再允許免費於推特上推廣某些社群媒體平台，而含有像是臉書、Instagram、Mastodon 等平台連結或使用者名稱的內容，也將會在移除之列。

新政策隨即也引發多名推特用痛批，推特前執行長 Jack Dorsey 聞訊後，也對此發文批評推特新政策不合理。

美國新聞網站 Semafor 日前報導，馬斯克正為該公司尋找新的投資人，馬斯克家族辦公室的執行董事 Jard Birchall 本周持續接洽潛在金主，報導並引述一份機密文件，內容顯示有「大量」投資推特的要求湧入，因此決定「以原本的價格和條件」提供普通股後續發行，目標在今年年底前完成，意味著開價和他 10 月收購推特並下市時的每股 54.20 美元一致。