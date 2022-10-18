擴大客戶群 線上炊具公司Caraway進軍Target實體門市

線上炊具公司 Caraway 正在大力進軍實體店，其鍋碗瓢盆本周將在 350 家 Target (TGT-US) 商店首次亮相。

Target 將成為在實體店面銷售該品牌的最大零售商。精選 Caraway 產品還在 80 家 Crate & Barrel 商店、80 家 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 商店和 20 家 Nordstrom (JWN-US) 商店出售。

這家總部位於紐約市的新創公司與其他品牌一樣，原為直接向線上購物者銷售產品而廣受歡迎，此後又轉向實體商店來推動成長並吸引更廣泛的客戶群。

例如，Warby Parker (WRBY-US) 和 Allbirds (BIRD-US) 開設商店是為了吸引新客戶並實現獲利。Peloton (PTON-US) 最近還與 Dick"s Sporting Goods (DSG-US) 達成了一項協議，計畫在年底假期前將其飛輪、跑步機和其他產品運送到 100 多家商店銷售。

Caraway 創始人兼 CEO 納森 (Jordan Nathan) 表示：「沒有什麼能取代那種感受手中重量或親眼看到顏色的體驗。」

他說，商店有助於贏得新客戶，尤其是那些可能對購買一套大約 400 美元炊具猶豫不決的人。此外，他說，像 Target 這樣的零售商擁有大型婚禮登記業務，可以鼓勵銷售和選擇更昂貴的商品。

部分零售商，例如陷入困境的 Bed Bath & Beyond，也將流行的線上品牌視為吸引年輕購物者的一種方式。

Target 發表聲明表示，Caraway 的加入是其擴展業務的一部分，意在藉由有趣的商品組合吸引客戶，從年輕品牌、獨特商品到流行的全國性品牌。它銷售其他數位優先和直接面向消費者的品牌。本月稍早時它開始銷售特百惠的獨家產品線，該品牌通常在派對和網上銷售。

直接面向消費者的品牌也可能出於另一個原因在假期之前爭取更多貨架空間。隨著對新冠疫情的擔憂消退以及通貨膨脹刺激了對交易的需求，預計購物者將更慣於親自購買。

納森表示，Caraway 大約 40% 到 50% 的銷售額將計入第 4 季，當時購物者會購買禮物或準備舉辦節日晚宴和派對。這與典型的廚房類別銷售大致相符。

自 2019 年 11 月成立以來，Caraway 的不沾和無毒炊具已被包括 West Elm、Crate & Barrel、Zola 和亞馬遜 (AMZN-US) 在內的零售商網站採用。Target 去年開始在網站銷售該品牌。

Caraway 是一家私人控股公司，沒有披露銷售數據。納森表示，該公司已在 2020 年和 2021 年實現獲利，並可望 2022 年繼續保持。他說，公司約 75% 的業務來自自有官網。隨著時間的演進，他預計 Caraway 將從其他零售商的網站或商店獲得大約半數的銷售額。

納森說，該公司通常迎合 30 多歲或 40 多歲的城市居民，家庭年收入為 10 萬美元以上。Target 將幫助該公司進入更廣泛的市場，例如中西部的郊區購物者。

雖然自疫情高峰以來，Caraway 的成長率已經放緩，但納森表示，該公司的客戶群仍在購買價格更高的炊具。

與此同時，該公司正在努力擴大其吸引力。上個月，它增加了一個更低價的產品組合：一個迷你煎鍋和一個迷你平底鍋，售價 190 美元。