〈台股盤後〉大型電子股帶頭殺 跳水重跌263點

台股今 (20) 日早盤雖一度翻紅，但盤中隨著日本央行意外調高殖利率曲線控制上限，主要亞股連袂跳水，台股電子股殺聲再起，終場加權指數收在 14170.03 點，大跌 263.29 點，成交值放大至 2636.75 億元，法人指出，短線壓力區成形，尤其年底前法人結帳壓力加重，應提防整體系統性風險。

不過，台股最後一盤湧現 401.37 億元的買單，其中台積電湧進 3674 張買盤，顯示仍有大型法人有意逢低進場布局。

電子股盤中殺聲隆隆，設計 IP 相關族群跌勢重，創意遭摜至跌逾 8%，M31、世芯 - KY、力旺、晶心科和智原均跌超過半根停板。

在欣興宣布下修今明後年的資本支出後，亮跌停燈號，並連動載板相關廠商重挫，南電跌 7%，景碩和同欣電跌半根停板上下。

中國解封概念帶動的生技族群同樣見到獲利了結，甚至造成多殺多，日前的強勢股聯袂重挫，生達和南光跌超過 8%，雃博、ABC-KY、中化、羅麗芬 - KY、神隆、永信、科妍、寶齡富錦、國光生、景岳等均跌超過半根停板，北極星藥業 - KY、杏輝、美時、訊映、懷特、和康生等均跌 4% 之上。

而亞諾法、中華化、全宇生技 - KY、佐登 - KY、旭富、永光、葡萄王等均有 3% 以上跌幅。

大型權值股壓力重，除了欣興跌停，南亞、上海商銀、國巨和研華均跌超過半根停板，南亞科、亞德客 - KY、豐泰、廣達、聯電和聯詠等跌 3% 之上。

統一投顧表示， 台股指數已跌破五日、十日、月線和半年線，操作上宜保守，隨著市場已開始擔憂高利率引發的經濟衰退，且需求開始降溫，建議投資人逢高減碼。