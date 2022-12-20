〈台股盤中〉電子熄火拖累指數翻黑 陷14400點保衛戰

外資放假、電子股熄火拖累台股大盤有氣無力，早盤開低走低一度靠航運與鋼鐵支撐拉抬指數翻紅小漲，但不敵漲多拉回賣壓，指數再度翻黑小跌，盤中持續在 14400 附近整理。

美股四大指數收黑，台股今 (20) 日開低走低，半導體指標股台積電 (2330-TW) 今天以 465 元開出後，因缺乏買盤助攻拖累股價持續在平盤下震盪；聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW) 與鴻海 (2317-TW) 同樣疲軟。

航運股中新興 (2605-TW)、宅配通 (2642-TW)、中航 (2612-TW) 相對強勁，盤中大漲逾 4%，貨櫃三雄陽明 (2609-TW) 盤中上漲逾 2%，萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW) 盤中也有 1% 以上漲幅；航空雙雄中長榮航 (2618-TW) 盤中也有 1% 以上漲幅，華航 (2610-TW) 則呈現偏弱整理。

鋼鐵股受升息壓力放緩、市場需求回溫拉抬支撐股價表現，佳大 (2033-TW) 盤中大漲逾 7%，威致 (2028-TW) 也有 4% 以上漲幅，新鋼 (2032-TW)、燁輝 (2023-TW)、盛餘 (2029-TW)、中鋼 (2002-TW) 也在買單敲進下推升股價走揚。

生技股今天少了資金力挺拖累股價翻黑，生達 (1720-TW)、雃博 (4106-TW) 盤中分別大跌 6%、5%，中化 (1701-TW)、南光 (1752-TW) 也有 4% 以上跌幅。

法人指出，聯準會暗示將繼續升息，加上適逢年底外資放假，台股少了外資買單敲進，改由內資撐場，預估大盤將以中小型股為主，所幸資金已逐漸回流電子股，可望提供大盤一定的支撐力道，短線除觀察大型股表現外，也要留意資金是否繼續回流電子股。