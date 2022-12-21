〈台股盤前〉外資休假削弱資金動能 大盤回測季線支撐壓力大

日本央行政策轉彎拖累亞股跳水，台股 20 日帶量下殺終場重挫 263 點收在 14170.03 點，在外資準備休長假、資金動能轉弱的情況下，大盤指數不僅面臨 14000 點保衛戰，下檔也將面臨季線回測壓力。

少了資金動能撐場，加上電子權值股有氣無力，拖累台股大盤持續偏弱整理，19 日日本央行宣布將 10 年期公債殖利率調升至 0.5% 後，引發亞股全面下挫，台股跌勢加劇，指數在失守半年線後，可能進一步回測季線關卡。

觀察目前盤勢表現，負責撐起多頭重任的電子股，在外資休假過耶誕後，包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 等電子權值股全遭資金提款影響，終場股價同步收黑。

此外，通膨與升息壓力壓抑市場消費力道，導致消費性電子相關類股旺季不旺，類股股價同樣慘淡，包括 PCB、面板等相關類股股價疲弱無力。

每年 12 月外資循例放假後，通常改由內資鎖定的中小型股扛起撐盤大任，但以中小型股為主的櫃買指數同樣淪為資金提款對象，指數終場下跌 3%，整體而言，在外資放假、內資觀望雙重壓力下，讓 12 月的台股欲振乏力。

法人指出，在聯準會帶頭升息、日本央行調整殖利率曲線控制後，吸引資金大舉回流日本，預料將進一步削弱市場資金動能，少了資金點火，研判將重挫股市多頭勢力，指數欲漲不易，短線可先落袋為安後再觀望市況伺機而動。