〈台幣〉台股拉回 新台幣早盤小貶3分偏弱整理

台股拉回整理，新台幣早盤小貶3分偏弱整理。(鉅亨網資料照)Tag新台幣美元台股美股台股欲振乏力，新台幣持續偏弱整理，新台幣兌美元今 (20) 日早盤貶值 1 分，以 30.75 元開出後隨股市翻黑，早盤小幅貶值 3 分，匯價低點來到 30.78 元。 台股今天雖有鋼鐵與航運股撐場，但不敵聯準會放鷹與耶誕長假效應，少了電子權值股攻勢，拖累盤勢反覆在平盤上下震盪，新台幣也偏弱整理。 新台幣兌美元今天以 30.75 元開出後，早盤貶值 3 分匯價來到 30.78 元，惟貶幅不大，盤中持續在 30.75 元到 30.78 元區間震盪。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+27.52%$12,752原投組報酬率+21.86%$12,186投組標的成分40%中鴻201420%利機344420%超豐244110%昇銳312810%元大印尼指數基金延伸閱讀〈台幣〉新台幣小升後轉貶 小貶4.8分最低觸及30.748元〈台幣〉外資提款新台幣連三貶 小貶3分收30.74元航運、鋼鐵撐場 台股早盤翻紅小漲相關貼文