〈台幣〉台股拉回 新台幣早盤小貶3分偏弱整理

台股拉回整理，新台幣早盤小貶3分偏弱整理。(鉅亨網資料照)
台股拉回整理，新台幣早盤小貶3分偏弱整理。(鉅亨網資料照)

台股欲振乏力，新台幣持續偏弱整理，新台幣兌美元今 (20) 日早盤貶值 1 分，以 30.75 元開出後隨股市翻黑，早盤小幅貶值 3 分，匯價低點來到 30.78 元。

台股今天雖有鋼鐵與航運股撐場，但不敵聯準會放鷹與耶誕長假效應，少了電子權值股攻勢，拖累盤勢反覆在平盤上下震盪，新台幣也偏弱整理。

新台幣兌美元今天以 30.75 元開出後，早盤貶值 3 分匯價來到 30.78 元，惟貶幅不大，盤中持續在 30.75 元到 30.78 元區間震盪。


 

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