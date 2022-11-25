Spectrum Pharmaceuticals肺癌藥物遭美FDA拒絕批准 將裁員75%

Spectrum Pharmaceuticals肺癌藥物遭美FDA拒絕批准。（圖：公司官網）
Spectrum Pharmaceuticals肺癌藥物遭美FDA拒絕批准。（圖：公司官網）

Spectrum Pharmaceuticals Inc (SPPI-US) 周五 (25 日) 表示，美國食品和藥物管理局 (FDA) 拒絕批准其實驗性肺癌藥物，理由是需要進行額外的研究。

該公司現在計畫取消這種名為 poziotinib 的藥物開發的優先等級，並表示將裁掉 75% 的研發人員。

截至 2021 年 12 月 31 日，Spectrum 擁有 164 名員工。

衛生監管機構的決定與諮詢小組不批准該藥物的建議一致。

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