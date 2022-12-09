品牌廠11月營收回神 華碩品牌營收月增逾2成

品牌廠 11 月營收出爐，在購物節旺季促銷刺激帶動下，華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 單月營收均較上月回升，華碩單月品牌營收達 453.44 億元、月增 21.89%，宏碁 11 月營收則達 189.06 億元、月增 4.7%，但產業普遍對第四季、明年上半年展望保守看待。

華碩 11 月品牌營收達 453.44 億元，月增 21.89%、年減 12.58%，累計今年前 11 個月品牌營收達 4586.51 億元、年增 1.47%，華碩預期，第四季筆電出貨將季減 15%，主板、顯卡等零組件產品可望受惠新品推出，逆勢季增 5%，同時將持續嚴格管控庫存，估本季可望再減少 20% 存貨金額。

華碩今日也與輝達 (NVDA-US) 在台大舉辦 NVIDIA X ASUS STEM 論壇，並在雙邊共同為台大資訊工程系建置的互動實境創客協作空間，邀請 4 位科技產學界頂尖女性代表分享專業領域、產業經驗與職涯歷程，希望帶給 STEM (科學、技術、工程及數學) 領域人士高度創新的啟發。

宏碁 11 月營收則達 189.06 億元，月增 4.7%、年減 34.5%，累計今年前 11 個月營收達 2525.38 億元、年減 12.7%，其中，宏碁統計，11 月非 PC、顯示器事業佔營收比重約 26.6%，累計前 11 月營收則年增 11.7%，相較本業穩健。

宏碁指出，致力 ESG 的 Vero 產品事業動能持續增加，使用回收材料製成的 Vero 產品線 11 月營收年增 43.4%，而安圖斯科技、宏碁智新累計前 11 月營收也分別年增 137.5%、36.4%，表現也不俗。

因應產業逆風，宏碁強調，經營團隊持續專注降低庫存並增加淨現金，相關作法已見成效，而董事長暨執行長陳俊聖日前在全球業務主管會議上，也訂定明年度業績將以超越業界均值為目標。

另一方面，技嘉 (2376-TW)11 月營收也顯著回升，單月營收重返百億元大關，達 108.61 億元，月增 32.2%、年減 8.3%，累計前 11 個月營收達 984.39 億元、年減 13.8%，微星 (2377-TW)11 月營收則達 148.47 億元，月增 8.7%、年減 25.2%，累計前 11 個月營收達 1681.21 億元、年減 9.8%。