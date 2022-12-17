M&A交易經歷平淡一年 PwC：2023可望復甦 企業盼撈便宜

2022 年經歷投銀交易平淡的一年後，華爾街預期 2023 年交易活動將復甦。

2023 年的經濟狀況不會很理想，但企業應會更確信其所面臨的挑戰，包括美國聯準會 (Fed) 的升息路徑等，企業高層應會更有信心進行收購交易 (M&A)，尤其是估值已自 2021 年泡沫水準降下來的目標，應可撈一筆便宜。

根據高盛數據，今年迄今交易量較去年同期大降 37%，導致高盛 (GS-US)、摩根士丹利 (MS-US) 和其他大型銀行紛紛進行裁員。

當然，華爾街並非預期明年出現 2021 年那般熱絡的 M&A 交易，當年因融資成本便宜而 M&A 盛行。相反的，隨著企業持續嘗試靠併購擴大規模和改善供應鏈，華爾街預期 M&A 交易將返回更正常化的水準。

儘管 M&A 交易有開始復甦的跡象，包括 Amgen (AMGN-US) 宣布以 278 億美元收購 Horizon Therapeutics (HZNP-US)，但普華永道 (PwC) 美國交易負責人 Colin Wittmer 認為，以最好的情況來說，M&A 交易到 4 月才會真正增加，若情況沒那麼樂觀，可能要拖到 6 月才會看到 M&A 交易活絡。

對於投資者而言，可能更動盪的 2023 年出現更多 M&A 交易，事實上是好消息，因為在經濟低迷時期進行的交易，往往表現優於市場。

Whitter 說：「那是『聰明錢』流入的時刻，因為它知道市場通常會反應過度。」