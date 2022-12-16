龍邦：歡迎泰山來告 再對國泰不認識全家賣方說法質疑

泰山 (1218-TW) 公司派的與龍邦 (2514-TW) 集團的經營權之爭進入法律攻防階段，泰山董事詹皓鈞今 (16) 日到北檢遞狀申告，向劉偉龍提出妨害名譽加重毀謗告訴。對此，劉偉龍表示，詹皓鈞的提告，正好可由司法程序證明詹皓鈞等人欺瞞董事會、涉嫌背信等罪責，歡迎大家到法院說清楚，講明白。

此外，泰山火速出售金雞母全家 (5903-TW)4.33 萬張股權，由國泰大股東萬寶開發接手，萬寶表示此為長期投資，無意参與全家之經營，且萬寶僅為仲介人士洽詢的可能買方之一，與賣方素不相識，也無往來或接觸。

對萬寶的聲明，龍邦也進一步回應指出，這印證私下出售全家公司股權，在泰山公司董事會前早已運作有時，且萬寶已與泰山董事長詹景超等議定交易條件，後續都是交易程序的技術性安排，萬寶所謂只透過中間人，未與詹景超等接觸，顯未符常情，明顯避重就輕，籲請相關單位主動調查，以維投資人權益。

此外，持有泰山股權 46.92% 的龍邦集團，日前已向智慧財產及商業法院商業庭提出訴訟，聲請人保勝投資「定暫時狀態處分暨緊急處置聲請狀」(繕本)，請求禁止相對人執行 12 月 2 日第 22 屆第 8 次董事會通過之討論事項第二案，即「擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司之股份」行為，泰山也已接獲法院通知，預計在 12 月 19 日開庭，也將成為泰山與龍邦之爭的首波法律戰。