賣全家股權龍邦喊提告 泰山：處分過程完全符合程序

泰山 (1218-TW) 今 (5) 日召開重大訊息並確認在今天鉅額逐筆交易處分全家 (5903-TW)4.33 萬張，大股東龍邦 (2514-TW) 此舉已經嚴重損害公司商譽並擬提告，泰山晚間則發聲明指處分過程完全符合程序。

泰山聲明指出，泰山對全家股權處分過程完全符合程序，包含經理部門事先徵詢二位外部律師出具法律意見書，並經過審計委員會及董事會的充分討論，經董事會合議決議後及通過相關授權事項後，才進行相關出售程序。

泰山指出，全家便利商店係泰山企業的長期投資，售出全家股票完全不影響公司本業經營，並不適用公司法第 185 條之規定，歷年來已有許多上市公司處分長期投資股份案例可供參考。

同時，泰山強調，泰山投資全家便利商店，歷年從全家分得的投資收益，占公司淨利的比重，從 2017 年的高達 91%，逐步降低至 2020 年的 56%，顯見公司大幅改善本業經營，減少對業外投資收益的依賴，透過處分此一業外投資，將可進一步專注於本業經營。

泰山指出，國內外的投資環境詭譎，對未來便利商店的經營有許多挑戰，現階段進行此投資的獲利了結，除了確保公司股東利益，更可改善財務結構、充實營運資金，促進公司本業增長。