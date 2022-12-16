愛立信提三大核心要素 網路耗能有望續降

愛立信出具最新報告指出，全球已佈署 200 多個 5G 商用網路，除 5G 繼續擴大規模外，網路總能耗也會不斷降低，並涵蓋三大核心要素，包括永續的網路演進、擴展和現代化以及智慧化營運。

愛立信在《打破能耗曲線》報告中，為行動網路部署提供新的建議，幫助電信商在擴大 5G 的同時提高能源效率、永續性和成本效益。最新版報告與 2020 年相比，預估每年全球營運行動網路的能源成本約 250 億美元，隨著全球經濟挑戰、能源危機和通貨膨脹率飆升，成本預計還會上升。

愛立信認為有三大要素，第一、永續的網路演進，是專注網路演進的永續發展，對企業目標和網路現狀採用整體性視角，據此實施網路規劃和營運，助力企業實現業務和永續發展目標。

第二、擴展和現代化，對現有網路實施有效的現代化升級改造對於減少行動網路的總能耗至關重要；第三、智慧化營運是利用 AI/ML 和自動化技術，以最少的能耗最大限度地提高已部署硬體的性能。

愛立信認為，無線接取網 (RAN) 產品和解決方案在整個行動網路中的能源消耗最大，因此電信商將繼續以 RAN 能源效率為第一要務，因為是既控制能耗又提供卓越的用戶體驗的唯一方法。

以台灣為例，中華電透過愛立信新一代 Massive MIMO 5G 產品組合，減少基地台耗能平均高達 33%，上傳速度定點測試提升高達 30%，顯示提高網路效能與降低耗能可同時兼具。