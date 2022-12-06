泰山昨火速處分4.33萬張全家股權 大股東龍邦提4大疑點

泰山 (1218-TW) 在 5 日以鉅額逐筆交易方式完成處分 4.33 萬張全家 (5903-TW) 股權，以交易總金額爲 80.97 億元計算，每股均價爲 187 元，泰山快速處分全家股權的手法，今 (6) 日再度遭大股東龍邦 (2514-TW) 強烈質疑，龍邦除已表示不排除訴諸法律訴訟之外，並再度發表聲明。

龍邦聲明並指出，龍邦作為泰山公司大股東對此一荒腔走板的草率處理方式，至少存在四大疑點，而且顯有欺騙股東、間接掏空公司的意圖。

龍邦聲明內容：

第一，泰山聲稱售出全家股票將用於擴增產線及專注本業經營，卻無提出任何一份詳細計畫報告董事會。而究竟賣給誰？也不敢說清楚講明白？高達數十億的成交金額，且不說有能力承接的交易對象不多，若沒有事先談定，斷不可能有此魄力倉促接手？

第二，所謂「包含經理部門事先徵詢二位外部律師出具法律意見書，並經過審計委員會及董事會的充分討論」完全是一派胡言，泰山公司於董事會上僅表示有意見書，卻以保密為由拒絕提供，欺騙董事更欺騙社會大眾！同意此舉的詹家董事們是否根本早已知情？

第三，今年度全家股票高點為 249.0，什麼原因非要選在全家股價相對低點時賣出？也完全違背上週五董事會中半年內以較優價格陸續處分的決議，罔顧股東權益，顯有背信之嫌！

第四，是否根本為特定人之交易？實務上，欲在短期內，甚至一次性取得如此鉅額股份，都會有可觀的溢價，更不可能折價，或低於市價，這是交易常識！以全家的年均股價，加上溢價，絕對比 12/5 的處分價格，多了數十億！然而泰山公司處分速度之快，扣除六日不交易，且在 5 日 (一) 上午 9:01 即完成交易，顯然早在董事會決議前已洽特定人談定交易價格，涉嫌違背職務，圖利他人之心昭然若揭！

泰山 5 日以鉅額逐筆交易方式完成處分 4.33 萬張全家股權，以交易總金額爲 80.97 億元，這筆處分股權案獲利金額爲 54.53 億元。而龍邦集團在 5 日也加碼買進泰山股權，龍邦集團目前累計持有泰山的股權比例已衝高到 46.92%。

在泰山公司派與龍邦之間的經營權之爭及紛爭加劇同時，今天龍邦及泰山雙雙下跌，收盤泰山下跌 2.4 元或 5.78%，收盤價報 39.15 元，龍邦收盤下跌 0.65 元或 3.48%，收盤價報 18.05 元。