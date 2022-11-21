美禁令效應擴散至面板供應鏈 部分品牌清查驅動IC來源

研調機構 TrendForce 今 (21) 日表示，繼美國日前對中國擴大實施半導體禁令後，現階段也擴散至面板供應鏈，部分品牌開始著手清查面板上游半導體如驅動 IC 的供應來源，預計供應鏈將朝「去美化」與「去中化」方向發展，呈現分流狀態。

研調指出，美國考量中國在顯示技術與產能達一定優勢下，不至於對面板供應下達禁令，但部分品牌已著手清查面板半導體料件的供應來源，儘管沒有直接禁用，但也期望有備援方案。

以品牌為例，雖然面板本身暫無禁用問題，但未來若要供應給美國市場，可能會在 IC 供應鏈中要求不得使用中國廠商。

反之，若針對中國市場需求則不在此限制，品牌甚至會進一步增加採用中國廠商的比重，而供應鏈也可能為了進入中國市場，刻意增加中國廠商的比重，包裝成中國供應鏈，迎合在地化政策。

以大尺寸驅動 IC 來看，中國晶圓代工產能占比已攀升至 25%，儘管與台灣晶圓代工占比近 40% 仍有一段差距，但已舉足輕重，若美國貿然對驅動 IC 相關的成熟製程下達禁令，恐怕掀起新一波產能排擠與缺貨問題。

研調認為，現階段在沒有直接禁令限制下，供應鏈分流趨勢會是緩慢且漫長的進程，預期供應鏈會變得更破碎化，採購與銷售效率也會因此受挫，同時因破碎化與無效率化導致整體成本增加，供應鏈安全庫存水位及交期時間也都會因為風險考量而提升。

研調預期，供應鏈重組過程中，機會與風險同時存在，部分 IC 廠商可能為了規避風險或迎合客戶要求，把部分在中國投片的產品移往非中國區域，有助台廠獲取新訂單，但中國境內也會有更多廠商受惠供應鏈本土化取得崛起機會。