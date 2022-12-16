盤中速報 - 中化生(1762)急拉3.02%報64.8元，成交1,883張

中化生(1762-TW)近5分K漲速3.02%，16日10:08報64.8元，成交1,883張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中化生(1762-TW)近5日股價上漲3.74%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.09%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,083 張
  • 外資買賣超：-566 張
  • 投信買賣超：-447 張
  • 自營商買賣超：-70 張
  • 融資增減：+1,788 張
  • 融券增減：+24 張

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