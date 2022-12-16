盤中速報 - 中化生(1762)急拉3.02%報64.8元，成交1,883張

中化生(1762-TW)近5分K漲速3.02%，16日10:08報64.8元，成交1,883張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中化生(1762-TW)近5日股價上漲3.74%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.09%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,083 張
- 外資買賣超：-566 張
- 投信買賣超：-447 張
- 自營商買賣超：-70 張
- 融資增減：+1,788 張
- 融券增減：+24 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.14%
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原投組報酬率
+6.80%
$10,680
投組標的成分
40%
6150
20%
2465
20%
2482
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