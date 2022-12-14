盤中速報 - 中化生(1762)急跌-2.33%報63.0元，成交738張

中化生(1762-TW)近5分K跌速2.33%，14日09:07報63.0元，成交738張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中化生(1762-TW)近5日股價上漲10.53%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲2.21%。台灣加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-811 張
- 外資買賣超：-288 張
- 投信買賣超：-447 張
- 自營商買賣超：-76 張
- 融資增減：+1,258 張
- 融券增減：+75 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+23.10%
$12,310
原投組報酬率
+13.49%
$11,349
投組標的成分
40%
3693
20%
4116
20%
3587
10%
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10%