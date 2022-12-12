〈焦點股〉中國搶藥潮、抗生素缺貨 7檔製藥股直奔漲停

中國「新十條」大幅放寬防疫規定，近來民眾掀起藥品搶購潮，歐洲也面臨抗生素缺貨問題，台股相關生技族群今 (12) 日股價應聲飆漲，包括中化 (1701-TW)、中化生 (1762-TW) 、生達 (1720-TW)、健亞 (4130-TW)、南光 (1752-TW)、松瑞藥 (4167-TW)、永日 (4102-TW) 等 7 檔製藥股，均亮燈漲停。

中國國務院上周發布防疫政策新十條，放寬了現行防控規定，不再提及「動態清零」，允許無症狀與輕症者居家隔離，專家表示，可能有 9 成的人會感染 COVID-19，國外也示警冬季恐有百萬人病亡，引起民眾恐慌，搶買感冒藥、快篩、口罩等物資。

台股生技族群今天獲得資金追捧，製藥公司中化連噴 2 根漲停，達 25.3 元，為今年 4 月下旬以來新高，旗下轉投資的原料藥廠中化生同步登上漲停板 65.8 元，為近 8 個月新高。

其他製藥廠包括松瑞藥、生達、健亞、南光、永日以及醫療顯示器廠鈺緯，今天股價均亮燈漲停，生技股表現活蹦亂跳，如太景 * - KY、合富 - KY、盛弘、永信、杏輝、ABC-KY 等，漲勢都相當強勁。

中化 11 月營收 7.24 億元，月增 4.3%、年增 6.8%，累計前 11 月營收 75.22 億元，年增 3.5%。生達 11 月營收 5.37 億元，月增 2.7%、年增 36.7%，累計前 11 月營收 53.29 億元，年增 29.2%。

