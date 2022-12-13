盤中速報 - 中化生(1762)急拉2.51%報65.5元，成交960張

中化生(1762-TW)近5分K漲速2.51%，13日09:05報65.5元，成交960張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中化生(1762-TW)近5日股價上漲6.62%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數下跌1.26%。台灣加權指數下跌2.46%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-176 張
  • 外資買賣超：-155 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-21 張
  • 融資增減：+949 張
  • 融券增減：+7 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+22.84%

$12,284

原投組報酬率

+15.11%

$11,511

投組標的成分

  • 40%

    永日

    4102

  • 20%

    連宇

    2482

  • 20%

    神準

    3558

  • 10%

    胡連

    6279

  • 10%

    摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞