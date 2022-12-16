盤中速報 - 金居(8358)急跌-2.21%報53.3元，成交1,600張

金居(8358-TW)近5分K跌速2.21%，16日09:57報53.3元，成交1,600張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
金居(8358-TW)近5日股價上漲1.65%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.35%。櫃買指數上漲0.77%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-209 張
- 外資買賣超：-1,269 張
- 投信買賣超：+855 張
- 自營商買賣超：+205 張
- 融資增減：-750 張
- 融券增減：-11 張
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