盤中速報 - 益航(2601)急拉3.56%報9.34元，成交1,855張

益航(2601-TW)近5分K漲速3.56%，16日11:53報9.34元，成交1,855張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

益航(2601-TW)近5日股價上漲2.51%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲0.18%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,689 張
  • 外資買賣超：+1,661 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+28 張
  • 融資增減：-22 張
  • 融券增減：+12 張

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