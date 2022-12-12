盤中速報 - 嘉裕(1417)急拉2.12%報14.45元，成交1,691張

嘉裕(1417-TW)近5分K漲速2.12%，12日09:10報14.45元，成交1,691張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

嘉裕(1417-TW)近5日股價下跌2.05%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲1.19%。台灣加權指數下跌1.77%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+222 張
  • 外資買賣超：+224 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：+434 張
  • 融券增減：+119 張

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