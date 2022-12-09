盤中速報 - 嘉裕(1417)急跌-2.0%報14.7元，成交17,741張

嘉裕(1417-TW)近5分K跌速2%，09日12:28報14.7元，成交17,741張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲0.33%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.82%。台灣加權指數下跌3.06%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+182 張
- 外資買賣超：+165 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+17 張
- 融資增減：+1,470 張
- 融券增減：+247 張
最新相關新聞
嘉裕(1417-TW)近5分K跌速2%，09日12:28報14.7元，成交17,741張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉裕(1417-TW)近5日股價上漲0.33%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.82%。台灣加權指數下跌3.06%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.50%
$13,350
原投組報酬率
+24.31%
$12,431
投組標的成分
40%
3289
20%
5258
20%
4114
10%
3454
10%