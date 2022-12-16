盤中速報 - 榮成(1909)急拉2.19%報16.35元，成交1,351張

榮成(1909-TW)近5分K漲速2.19%，16日09:07報16.35元，成交1,351張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
榮成(1909-TW)近5日股價上漲4.9%，所屬產業為造紙工業，相關造紙類指數上漲0.56%。台灣加權指數上漲1.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+233 張
- 外資買賣超：-194 張
- 投信買賣超：+229 張
- 自營商買賣超：+198 張
- 融資增減：+312 張
- 融券增減：+88 張
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投組標的成分
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