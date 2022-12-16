歐盟通過企業最低稅負制 推進全球改革進程

匈牙利和波蘭撤回反對意見後，全球企業最低稅負制在周三 (14 日) 獲得歐盟 27 個成員國代表支持，國際稅制改革再下一城。不過，美國支持與否，可能為這項稅制的廣泛落實帶來不確定性。

去年 10 月，全球 137 國一致同意對大型企業獲利或營收的課徵 15% 的最低稅率，為百年來國際稅制最重大改革做好準備，此舉旨在減少稅率競爭，避免跨國企業資本向低稅負國家流動。

雖然歐盟日前取得所有成員國支持，為這項稅制改革掃除一大障礙，但美國國會的支持以及歐盟各成員國對細節的共識，是最終能否在全球推行的重要關鍵。

即使拜登政府力推經濟合作暨發展組織 (OECD) 主導的全球最低稅負制，這項提案並沒有獲得美國國會青睞，最終在國會通過的是「美國最低稅負」(Alternative Minimum Tax, AMT)，預定明年上路。

隨著共和黨在明年 1 月重掌眾議院，對拜登政府來說，想要實施 OECD 版的全球企業最低稅制，難度似乎更高。

美國國會稅制制定委員會 (tax-writing committees) 的共和黨議員本周致函財長葉倫 (Janet Yellen)，警告全球企業最低稅負制可能強化其他國家的課稅權，進而違反美國的稅收協議。

信件指出：「過去兩年中，拜登政府在與 OECD 的談判中做出無權履行的承諾。財政部無權支配美國稅法或強迫國會採取行動。」

除了取得美國支持以外，歐盟成員國還需敲定許多有關稅制的重要細節，這部分不太可能在未來幾個月取得進展。

在歐盟本周取得突破性進展之前，匈牙利政府提出的反對主因為稅制上路的時機，尤其考量到俄烏戰爭對歐洲經濟的傷害。波蘭政府持反對意見，希望先落實所有的國際稅收改革，包含對跨國科技巨頭課稅。