CFC新制明年元旦上路 最低稅負國家地區參考名單出爐

因應企業與個人 CFC 新制明 (2023) 年實施，財政部今 (13) 日公告「低稅負國家或地區參考名單」，此次共有 79 個國家與地區列入參考名單，與前次名單相差不大，包括企業常用的開曼、英屬維京群島與香港等仍在名單之中。

CFC 制度明年元旦起實施，屆時包括營利事業及個人，在最低稅負國家或地區成立受控外國公司，都比照國內企業課稅，財政部今天公告「低稅負國家或地區參考名單」，除公告名單外，其他國家或地區是否符合 CFC 規定，應以該國家或地區實際情況認定。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師張瑞峰表示，儘管名單並無太大變動，但可做為企業及個人逐一判斷所持有之境外公司是否落入 CFC 適用範圍的首要門檻，企業及個人應注意參考名單更新所釋出的觀察重點。

張瑞峰指出，財政部最新公告的參考名單特別針對愛爾蘭、模里西斯，說明其屬營利事業認列受控外國企業所得適用辦法第 4 條第 2 項及個人計算受控外國企業所得適用辦法第 4 條第 2 項規定，對特定區域或特定類型企業適用特定稅率或稅制者，依個案事實個別判斷列入。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理陳瑩倩表示，前後名單並無重大差異，台灣企業及個人常使用之香港、新加坡、澳門、馬來西亞、開曼、英屬維京群島、薩摩亞、模里西斯、巴拿馬等仍在其中。

陳瑩倩表示，對於工商團體訴求有實質營運之低稅負國家或地區公司，未辦理盈餘分配有其實質營運的商業理由，應比照非低稅負國家或地區公司未分配盈餘者不列入 CFC 公司當年度盈餘課稅方屬公允，後續相關法令是否調整值得持續觀察。



