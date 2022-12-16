中概股下市風險降溫 PCAOB首獲全面審計權限

中概股下市風險降溫，美國上市公司會計監督管理委員會 (PCAOB) 週四 (15 日) 宣布，已獲得對總部位於中國及香港的企業進行全面審計的權限，創 PCAOB 史上首見。

美中今年 8 月達成中概股審計協議，中方允許 PCAOB 審查中國會計師的工作底稿，包括全球四大會計師事務所在中國的分支機構。美方人員自 9 月至 11 月期間抵達會計師事務所資誠 (PwC) 和安侯建業 (KPMG) 的香港辦事處，展開在美上市中概股審計底稿檢查工作。

PCAOB 週四最新聲明指出，美方檢查員和調查人員能夠查看完整的和包含所有訊息的審計資料，以及 PCAOB 需要的資料。

中概股下市風險降溫，PCAOB 首獲全面審計權限 (圖片：AFP)

PCAOB 主席威廉斯 (Erica Williams) 表示：「這是 PCAOB 史上頭一回，我們能夠進行全面徹底審計和調查，以根除潛在問題，並讓企業負責地解決這些問題。」

該聲明還提到，這次的審計工作只是開始而並非結束，團隊計劃明年初恢復定期檢查，同時持續調查工作，若中國政府有意阻撓，PCAOB 將考慮作出新的決定。

中國證監會 (CSRC) 週四回應，歡迎美國監管機構基於監管專業考慮作出的認定，期待繼續推進今後年度審計監管合作。

B. Riley Financial 首席市場策略師 Art Hogan 點評：「PCAOB 週四聲明意味近 200 家中概股 ADR 下市的威脅似乎已經消除。」

此利多消息傳出後，阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US) 等中概股 ADR 週四多開盤走高，但因大盤猛烈的拋售壓力而回吐漲幅，終場分跌收黑 5.17% 和 3.28%。

高盛分析師先前指出，美中達成審計監管合作協議後，中概股 ADR 被迫下市的機率由 3 月的 95% 降至 50%，若下市風險完全消除，可能推動中概股本益比提高 11%。