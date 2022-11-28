台灣大打造淨零未來 回收近25.7萬支廢手機

台灣大 (3045-TW) 今 (28) 日舉行《2022 年台灣大循環經濟論壇》，探討數位轉型下的循環經濟解決方案，總經理林之晨表示，透過科技轉型為核心的永續發展目標，才能扭轉氣候變遷的負面衝擊，同時打造淨零未來，目前台灣大積極推動智慧循環，回收近 25.7 萬支廢手機。

林之晨指出，面對 1.5 度 C 絕處求生線，期望透過論壇攜手八大利害關係人，與國際標準同步接軌，打造淨零未來。此外，身為 GeSI 理事會成員，持續超前部署 ESG，率先響應「數位新使命 (DwP)」，呼籲世界各國公部門、民間企業及非營利組織，透過數位科技發揮動能，達成巴黎氣候協定及聯合國永續發展目標。

台灣大推動循環經濟，自 2008 年開始展開第一階段廢手機回收，至今累計回升 19 萬支，減碳 14.9 萬公斤，省下近一千個台灣家庭年用電量。手機內的有價貴金屬，包括金、銀、銅、鋁等則被回收再利用，15 年累計回收 5017 公斤，經濟效益高達 357 萬。

2015 年啟動進階版手機回收模式舊機換新機，透過門市收購舊手機，鑑價與修復之後，轉銷國內二手市場，甚至外銷東南亞、杜拜等國，8 年來重獲新生的手機高達 6.7 萬支，累積經濟效益推估 4.9 億元。

另外，台灣大也推出「二手平板手機捐贈偏鄉 Upcycle, Create Possible」專案，幫助更多偏鄉學童並推廣循環經濟理念，與 14 家公益社團合作，盤點共有 1200 台手機與平板的需求，鼓勵民眾捐出 5 年內螢幕無破損且仍可正常使用的二手手機，或是功能正常的平板，台灣大負責整新後捐贈給偏鄉弱勢學童。