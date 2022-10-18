台灣大強化智慧家庭產品線 攜三洋電推智能除濕機

台灣大 (3045-TW) 擴大布局智慧家庭市場，今 (18) 日宣布攜手三洋電 (1614-TW) 推出台灣三洋首台智慧家電智能清淨除濕機，也是台灣第一台支援跨品牌串接的智能清淨除濕機，看準台灣迎來濕冷天氣、7 成消費者有意購買，有望掀起購買潮。

台灣大表示，根據調查，台灣民眾對於傳統除濕機有多項隱憂，包括居家安危、功能單一、無法結合定時排程等，有 7 成消費者對智能除濕機有興趣。因此與台灣三洋攜手推出台灣三洋首台智能清淨除濕機，且唯一支援台灣大哥大智慧家庭 APP。

用戶透過手機輕鬆遠端操作，不僅可以感應環境濕度並開關或定時，也能及時收到水箱滿水或是故障警示通知，同時具有抗敏助眠的雙效淨化、快速乾衣設計、支援 Ok Google 語音助理等功能。

台灣大近期積極拓展非手機領域市場、強化智慧家庭產品線，積極與本土家電品牌合作，除了台灣三洋外，也與聲寶、大同、禾聯，以及展晟照明、艾美特等品牌進行產品升級，打造更多樣化的智慧家庭情境。

台灣三洋智能清淨除濕機共有兩款型號可供選擇，myfone 購物與台灣大電信門市獨賣 10.5 公升款，另可於 momo 購物網選購 12 公升款。台灣大同時推出自由選優惠專案，搭配指定專案就能 0 元帶走智能清淨除濕機。