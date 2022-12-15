元富證全方位數位金融 獲券商多元信託創新評鑑肯定

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券近年積極發展全方位金融數位服務，透過擴大金融科技的量能，落實公平待客和普惠金融，近日榮獲 2022《Trust Award》多元信託創新獎之「最佳證券商財富管理信託創新獎」，顯示元富在財富管理的優異表現和信託業務創新，大獲肯定。

元富說明，為強化財富管理業務打造出全方位的財富管理平台，首創券商客戶可在單一信託帳戶完成境內外資產配置與交易，簡化券商客戶需跨信託和複委託不同平台交易的不便利，同時降低交易的時間成本和投資成本，讓投資人在元富一站購足，並達到真正的單一帳戶購足 (one account shop)。

同時，元富不斷積極發展更具差異化的財管平台，提供更友善、更直覺的電子下單介面和更豐富的各項產品線，令財富管理信託平台更完整。

不僅如此，元富落實普惠金融，從小資零股到元富存股平台，協助小資族以零股和存股方式存下第一桶金，近年更特別著墨數位藍圖，提供投資人最佳的數位投資體驗，率先推出「交易全自動」的智能理財平台「Win Win GO」。

智能理財「Win Win GO」是運用大數據與演算法機制，讓投資人透過單筆或是定期定額方式參與全球境內外基金的投資，並透過「自動再平衡」服務，因應市場動盪和變動即時動態調整投資組合，避免追高殺低或半途退出的投資弱點，達到投資紀律化。

為令使用者更便利，元富近期也進一步推「Win Win go APP」，操作上更為友善和便利。

元富強調，於財富管理業務上將持續用心為投資人提供專業服務、創造財富增值，給予投資人安全、便利等各項優質服務，目標成為投資人最佳財富管理夥伴。