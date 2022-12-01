元富證舉辦投資論壇 前瞻2023生醫產業趨勢

新光金控旗下元富證券積極關注國內生醫產業的發展，今 (1) 日與生策會三度合作，在台灣醫療科技展首日舉辦「2023 精準投資 韌力新秀前瞻發表會」，此次元富證更攜手環球生技月刊，力邀知名財經主持人林宏文與長聖國際生技 (6712-TW)、仁新醫藥、基龍米克斯生物科技和光鼎生物科技等企業領導人，從各自的專業領域出發，探討 2023 年生醫投資的機會與展望。

元富證總經理張清發表示，元富是國內首家設立創投並輔導最多生技公司上市櫃的證券商，生技醫療產業一向是元富承銷業務的重心，透過長期深耕該領域，成功打造不同於同業的亮點和差異性。

元富證除了承銷部提供財顧、IPO、SPO、併購等服務，元富投顧更設有生醫研究組，提供生醫研究報告、產業分析等各項諮詢服務，是業內唯一。

由於元富整合專業資源，成功協助業者募得資金，進行研究及開發，此次獲邀的長聖國際生技即是元富證券輔導上櫃掛牌的企業。

元富證深耕生技十餘年，除了是生技業進入資本市場的最佳推手，也不忘協助投資人了解生技產業進而共享台灣生技發展的成果。

長聖國際生技總經理黃文良以「多箭策略齊發酵 細胞治療雙軌布局與攻略」為題，向投資人發表長聖目前在細胞製程開發與生產技術上的努力成果，幹細胞和免疫細胞兩大類新興藥物的研發，將應用在公司未來更多元的服務上。

而仁新醫藥總經理王正琪則表示，目前仁新主要發展中的藥物有 4 項，其中罕見斯特格病變眼科新藥 LBS-008 已在全球多國執行三期試驗。

基龍米克斯生物科技總經理江俊奇分享，深耕基因定序的研究，今年第一季完成國內首座 PIC/S GMP 等級核酸合成廠的建置，成功開發出佐劑產品，並展開異業合作跨足核酸藥物市場，未來除了優化 GMP 核酸廠製程與擴增產線，將同步開展多項業務，朝 CDMO 的目標邁進。

光鼎生物科技董事長蔡守冠指出，光鼎在毛細管電泳儀市場已耕耘近二十載的時間，擁有完整的研發與生產能量，背後也有堅強的經銷團隊支持，將發布定點照護檢測 (POCT) 類型的 Qsep 新品，以打造生醫界 Android 為目標，布局全球市場。

本次論壇採實體論壇、線上直播同步舉行，獲得投資人廣大迴響，論壇的座談討論由知名媒體人林宏文擔任主持，與各企業代表一同探討 2023 生醫投資的展望，與談人分別從各自專精的精準治療、檢測科技等領域，提出精彩的產業觀察與專業見解，為投資人找出新一年生醫投資的亮點。完整的論壇內容於元富證券官方 YouTube 頻道上公開。