元富證攜手Bincentive 推具以太幣價值NFT

新光金控旗下元富證券今 (24) 日宣布，攜手台灣數位資產管理平台 Bincentive，推出內含等值新台幣 1000 元以太幣價值的 NFT Demi Trader，期藉此將證券投資、虛擬貨幣和非同質化代幣結合，提升投資體驗。

元富證說明，考量 NFT 客群喜好稀缺性的收藏價值，且投資人重視具投資屬性的商品，此次委請國內 Web3.0 社群 Demi-Human 團隊，結合賽博朋克元素與科技未來感為題，將 Demi Trader 套用 Bincentive 旗下 InvestNFT 服務，NFT 內含以太幣價值 1,000 元新台幣，會於鑄造當日轉換價值，未來可至 OpenSea 二級市場交易。

元富證提醒，若 NFT 在二級市場價格驟跌也無須擔心，用戶可至 InvestNFT 平台 100% 提領兌換成以太幣，而兌換後 NFT 本身也隨即銷毀，隨著數量變少也將提升剩餘 NFT 的稀有度和賦能。

Bincentive 執行長卓昭明對此說明，Bincentive 過去多年來專注於數位資產管理服務與應用，本次與元富證合作，希望不僅是提供一張 NFT 的價值，而是串聯整個 Web3.0 社群間的合作、協助元富證進入 Web3.0 生態體系，進而讓更多年輕人認識元富證券。

對於加密貨幣交易所 FTX 破產風暴，卓昭明認為，此事件短期必然造成加密貨幣市場劇烈動盪，但不影響 Web3.0 市場的長期發展趨勢，以太幣是區塊鏈及 Web3.0 生態中的最具影響力的代幣，仍會是極具升值潛力的數位資產之一。