中鋼明年1月內銷開出平高盤 Q1盤價落後補跌

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出明年 1 月及首季盤價，在國際鋼價行情落底下，1 月盤價開出平高盤，熱、冷軋大宗底材每公噸上漲 500 元，季盤則反應先前國際行情補跌，此次盤價平均下跌 0.83%。

中鋼表示，國際通膨預期觸頂，美國聯準會 Fed 放緩升息步調，美元指數自高點回落，促使資金回流金融與貿易市場，大宗商品國際報價止跌回穩；中國逐漸鬆綁防疫措施，各國亦力推各項經濟振興措施及基礎建設，有助全球經濟與製造業加速重回成長軌道。

需求端來看，中國近期推出「金融 16 條」等房市刺激方案，加大財政與產業支持力度，提振建築產業用鋼需求。由於晶片供應短缺問題獲得改善，汽車用鋼需求逐步回溫。

供給端來看，歐美亞主要鋼廠持續擴大減產，其中歐洲鋼廠今年已陸續關停粗鋼產能約四成，韓國貨運工會罷工導致韓國鋼廠物流受阻，預期全球鋼鐵供給持續緊縮。中國大陸鋼材社會庫存持續降減至近三年最低水平，較今年上半年高點壓縮近 50%，全球鋼市去庫存階段已近尾聲。

原物料價格方面，鐵礦砂價格突破每公噸 110 美元，澳洲冶金煤價格維持在每公噸 250 美元以上水準，煉鋼原物料高成本支撐鋼價。

各地行情的部分，受人民幣升值與防疫封控鬆綁激勵，中國主力鋼廠熱軋出口報價止跌回升，每公噸約調漲 30 美元，寶武、鞍本鋼廠一月份內銷出廠價紛紛以每公噸 50-300 人民幣漲盤開出。

美國 Nucor、Cleveland-Cliffs 等鋼廠於 11 月底聯袂調漲薄板價格每公噸約 66 美元後，12 月中 Cleveland-Cliffs 再次宣布第二波每公噸約 55 美元漲價訊息；歐洲鋼廠計畫調升明年第一季鋼價每公噸 85 美元；越南台塑河靜鋼廠亦提漲棒線每公噸 25 美元、熱軋 55 美元，全球鋼價落底回升趨勢確立。

中鋼表示，明年元月月盤產品，因歐美鋼廠減產奏效、中國大陸清零政策鬆綁後需求逐漸釋出，促使鋼廠順勢調高報價，加上國內滙率、進口報價同步走揚下，以平高盤開出接軌國際行情。

而第一季季盤產品則依照下游產業結構差異及面臨之營運挑戰，並考量季盤開盤時間差而與國際行情仍有差距而適度調整，盼有效降低成本協助客戶蓄積接單動能、加速庫存去化，攜手下游共同迎接鋼市新一輪向上商機。