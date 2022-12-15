變相降價！中國逾20城力推新屋「團購」活動

中國鄭州、長春、連雲港等逾 20 座城市推出新屋「團購」活動，業界人士表示，這是變相降價，建商試圖藉此拉抬買氣，但實際成效仍有待觀察。

《第一財經》報導，近日鄭州市政府舉辦「鄭州市商品房團購會」，鼓勵新興產業單位、科研機構、產業園區等單位「團購」，解決職工居住問題。

「團購」房源必須是「五證」齊全的現房或準現房（一年內竣工交屋），在首付比例、契稅補貼、公積金貸款等方面均有利多政策，政府並鼓勵建商給予更多優惠。

「現在疫情防控逐漸放開，這次活動是為了鼓勵大家消費，提振購房者的信心。」鄭州當地一名仲介人士說，確實有特定單位統一購買，但一般購房者都能透過仲介參加這個活動，拿到最低「團購」活動價，由仲介向建案推薦客源，月底核算。

事實上，不僅鄭州，今年來恩施、貴陽、遵義、桐廬、銅陵、巴中、黃岡、長春、連雲港、紹興等逾 20 座城市，均發布新屋「團購」相關政策或活動。

例如，日前湖北恩施住建局發文表示，支持國有企業「團購」新屋，並將這些新屋列入保障性租賃住房房源，解決基本公共服務人員居住問題。

鄭州上述地產人士認為，此類活動其實就是變相降價，以刺激購屋者消費，實際成效仍有待觀察。「現在市場有復甦趨勢，但較前段時間還未有很大變化。」

彭博行業研究 Kristy Hung 等分析師則認為，明年初中國購屋者可能仍會在場外觀望，因此新屋房價下行趨勢在未來數月難以逆轉。

國家統計局周四公布的數據顯示，11 月 70 城新屋價格（不含保障房）較 10 月下跌 0.25%，連續第 15 個月走下坡。中古屋房價降 0.44%，降幅比前月的 0.47% 小。