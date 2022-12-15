盤中速報 - 台耀(4746)股價拉至漲停，漲停價67.6元，成交4,355張

台耀(4746-TW)15日09:44上漲6.1元，股價漲停報67.6元，委買2張、委賣180張，成交4,355張。

主要業務為原料藥。委託研發代工。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數近5日上漲2.26%。

台耀(4746-TW)近5日股價下跌6.39%，台灣加權指數上漲0.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,425 張
  • 外資買賣超：-1,419 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張
  • 融資增減：+877 張
  • 融券增減：+175 張

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