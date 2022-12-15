盤中速報 - 撼訊(6150)急拉3.2%報76.2元，成交891張

撼訊(6150-TW)近5分K漲速3.2%，15日09:02報76.2元，成交891張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
撼訊(6150-TW)近5日股價上漲14.33%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲2.88%。櫃買指數上漲1.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+393 張
- 外資買賣超：+331 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+62 張
- 融資增減：-129 張
- 融券增減：+224 張
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+18.45%
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
3027
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20%
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