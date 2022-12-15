資策會提明年台灣ICT產業十大趨勢 電動車能見度可望提升

資策會產業情報研究所 (MIC) 發布 2023 年台灣資通訊產業十大趨勢，其中，淨零轉型、永續 ESG、落實數位轉型等重要性將更加提升，此外 8 吋 SiC 量產將加速台灣第三類半導體發展、台灣電動車業者能見度提升、G 速世代商機、軟體定義需求熱度也是資通訊與軟體產業值得期待的四大亮點。

MIC 表示，隨著國際大廠 Wolfspeed、II-VI 已啟動 8 吋 SiC 晶圓量產，預期台廠也將跟進 8 吋 SiC 量產開發、開發 8 吋 GaN-on-SiC 晶圓開發，而晶圓代工業者也會切入 8 吋 SiC/GaN 晶圓代工，並加速高功率應用導入，如電動車、能源、通訊 / 衛星、高鐵、工控以及行動快充等。

電動車應用上，MIC 指出，台灣 ICT 業者過去在汽車產業扮演 Tier N 階角色，不過隨著整車電子電氣架構 (EEA) 從傳統分散式邁向分域式控制，預期台灣可從面板、車用電腦、ADAS 切入汽車產業鏈，提升全球能見度。

MIC 也預期，未來幾年歐美國家將維持去中化原則，不過巨額投資新世代高速基礎網路，將刺激更多新技術與產品的問市，明年新一代 NG PON ONU、5G FWA CPE、Wi-Fi 7 路由器等設備可望陸續推出，將台灣網通廠帶來新商機。

軟體領域也是台廠優勢，MIC 點出未來軟硬整合重要性將持續提升，尤其產品開發過程中，軟體常須搭配各樣的垂直產業應用情境進行設計，對軟硬整合能耐要求不斷提高，預期也將帶動系統商擴大對軟體技術與人才的投資。

永續議題也是近年資通訊產業聚焦重點，MIC 說，因應國際淨零規範與需求，台灣資訊電子產業大廠已逐漸完善範疇 1、2 盤查，並積極跨入範疇 3 碳盤查，此舉也將使中小企業擴大投入淨零轉型，至於新興市場，預期永續城市的包容力科技、新型態數位體驗、無縫化數據分享也將是未來三大潛在商機。