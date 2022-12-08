盤中速報 - 嘉裕(1417)股價拉至漲停，漲停價15.3元，成交9,777張

嘉裕(1417-TW)08日10:23上漲1.35元，股價漲停報15.3元，委買3張、委賣1,146張，成交9,777張。
主要業務為男女成衣。所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數近5日上漲0.91%。
嘉裕(1417-TW)近5日股價下跌8.82%，台灣加權指數下跌1.68%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+561 張
- 外資買賣超：+567 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
- 融資增減：+350 張
- 融券增減：-105 張
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