〈台幣〉熱錢回來了 強升1.42角收30.582元 攀逾1周高點

受到美國通膨數據轉佳激勵，台北股匯今 (14) 日連袂走揚，外資積極回補台股並匯入，新台幣兌美元匯率終場強升 1.42 角，收在 30.582 元，攀升至逾 1 周高點，台北及元太外匯市場總成交金額 14.47 億美元。

新台幣兌美元匯率貶勢暫歇，今天以 30.66 元開盤後，隨即湧現美元賣盤，衝破 30.6 元關卡，最高來到 30.541 元，升值多達 1.83 角，終場升幅收斂，以 30.582 元作收、升值 1.42 角。台北外匯市場成交金額 10.39 億美元，元太外匯市場成交金額 4.08 億美元。

台股多頭信心大振，電子股回神，台積電強漲近 2%，高價股吸引資金進駐，塑化、汽車等傳產股也表現不俗，加權指數終場大漲 216.4 點，收在全場最高 14739.36 點，收復月線及 5 日線。三大法人均站買方，合計買超 160.44 億元，外資回頭買超 145.64 億元。

美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增 7.1%，低於市場預期的 7.3%，較前值 7.7% 大幅回落，創今年 1 月以來最小單月漲幅；扣除食品和能源成本的 11 月核心 CPI 年增 6%，也低於市場預期。聯準會 (Fed) 於台灣時間周四凌晨公布最新利率決策，市場普遍預期升息 2 碼。