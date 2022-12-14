聯發科攜手Arm前進台灣偏鄉 投入科技扎根教育

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 長期推動科技人才培育，近日也響應供應鏈夥伴 Arm 台灣的志工活動，攜手至偏鄉小學舉辦科技教育體驗課程，數位發展部政務次長闕河鳴也共襄盛舉，共同以行動關注並支持資通科技教育扎根工作，將科技及未來趨勢深入教育更前沿，培養孩子駕馭科技實力。

為推動科技教育基礎工程，聯發科教育基金會自 2017 年起推動程式教育師資扎根計畫、致力於多方公私協力，與縣市教育局處、科技教師社群、活躍創客等串連合作，將機電控制程式、物聯網、 AI 等技術透過「STEM 造課師」等計畫深入全國逾 60 所學校，藉由獎助、培力與陪伴，彙集科技教育圈第一線改變的動能，為超過 5000 名學生提供學習新興科技的機會。

聯發科也持續開創新的公益夥伴模式，響應供應鏈夥伴 Arm 台灣主辦的科技教育公益活動，鎖定特殊偏遠或科技資源稀缺的非山非市學校，號召員工舉辦科技課程營隊。

此次雙方奠基在既有的商業合作經驗，延伸回饋社會的相同理念，聯手開展科技人才的教育公益合作，期望發揮「1 加 1 大於 2」的力量，陪伴台灣的科技教育深耕茁壯。

聯發科認為，教育不只是公部門的事，企業公民也能盡一份力，張垂弘指出，人才是科技業的基礎，公司長期扎根人才培育，此次與 Arm 攜手共享半導體業重視人才前端工程的價值，透過雙方共同的科技專業與回饋社會理念，一起讓公益影響力加倍。

Arm 台灣總裁曾志光說明，Arm 做為全球科技運算的領航者，已連續三年在台灣進行偏鄉科技教育推廣，結合 Arm 台灣的志工同仁，並提供教學材料與課程，為學童啟發科技探索的興趣；很高興本次能邀請聯發科技加入，為深耕科技教育一起努力。

此次雙方志工前往宜蘭縣澳花國小、大洲國小及七賢國小，為三校共約 90 名師生帶來精彩的科技體驗，經由開發板與穿戴裝置的配對，以及自走車、遙控飛機、仿生獸的展示，讓同學們在遊戲中了解程式運算邏輯，更進一步觸發科技能解決周遭生活問題的想像。