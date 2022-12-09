聯發科11月營收回升至361.25億元 12月可望再好轉

聯發科 (2454-TW) 今 (9) 日公布 11 月營收 361.25 億元，月增 8.21%，年減 19.79%，累計前 11 月營收 5101.11 億元，年增 14.06%；隨著客戶因應新機上市，拉貨力道略為回溫，預估 12 月營收可望再好轉。

聯發科日前下修全年展望，預期今年營收落在 5486-5600 億元，年增 11-13%，依低標推算，12 月營收至少可達 384 億元，甚至挑戰重返 400 億元大關。

聯發科昨日發佈最新天璣 8200 系列行動平台，採用台積電 (2330-TW)(TSM-US)4 奈米製程，搶中階市場，預計搭載新款天璣 8200 5G 平台的智慧型手機將在年底前問世。

尤其聯發科前代的天璣 8000 系列，因大改設計，也以台積電 5 奈米製程生產，獲眾多手機廠採用，不論在效能、能耗甚至溫控方面，表現均遠超越競爭對手，天璣 8100 系列更被外界評為是今年 CP 值最高的處理器，此次外界就看好，天璣 8200 有機會與高通 (QCOM-US)Snapdragon 8 Gen1 直球對決。

展望後市，聯發科看好，隨著車用電子、資料中心等新應用發酵，半導體產業將進入「多元成長時代」，屆時市場應用集中度將降低，波動性也會減弱。