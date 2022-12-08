聯發科大力推動地方創新 透過科技解決家鄉問題

聯發科 (2454-TW) 今 (8) 日公布第五屆「智在家鄉」數位社會創新競賽獲獎名單，董事長蔡明介表示，社會創新不分領域，需要合作夥伴加速影響力，讓科技的力量來解決家鄉問題，建構更美好的家鄉生活。

蔡明介表示，目標要讓這競賽創造影響力，激勵國內夥伴加入創新行列，不管技術高低，只要能解決問題就是最好的科技創新。

「智在家鄉」五年來累積 1853 個提案，遍布全台 317 個鄉鎮縣市，涵蓋 86% 鄉鎮市區，創新領域包含長照、淨零碳排、動物保育、災害應變、醫療健康、農漁牧轉型等。

本屆創新競賽中共有 297 組團隊參賽，並由評審團選出 21 組近日決賽，五年來首度頒發出雙首獎，祭出 200 萬獎金鼓勵獲獎團隊，其中分別是區塊鏈碳盤查管理平台的「Taiwan D4Climatw WG」，以及專注於偏鄉兒童口腔健康的「潔尼龜」。

隨著大樹居資料開放，國內政府機構將資料上雲、上平台，帶動國內數位創新發展，本屆便有多件「公司協作」的案例，其中「台江幸福促進隊」將民眾通報資料結合台南市水利局淹水感測數據，開發出精確預警系統。

高雄六龜「億棵樹」團隊整合無人機 AI 辨識與林試所資料，以科學理論提出疏伐森林，建立符合森林生態與林業發展並進的永續模式。

蔡明介表示，五年來創新競賽已經看到落地應用，其中去年獲獎「科技光明燈」成功轉型，獲信眾歡迎並大幅節省耗能；「峽茗遠播行動派」也在學生、業者、公私部門合作推動下，推廣三峽茶葉與傳承。