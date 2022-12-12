Arm高層來台拜會供應鏈 看明年營運持續成長

Arm 策略暨行銷執行副總裁 Drew Henry 昨晚抵達台灣，今 (12) 日出席記者會表示，此次來台將拜會所有台灣供應鏈夥伴，儘管現階段大環境有所變化，但也有眾多成長機會，看好明年營運持續成長。

Drew Henry 補充，Arm 過去幾年積極分散產品組合，假設任何一個產業下滑，新興產業也會強勁成長，如雲端資料中心、自駕車等，加上新產品及新客戶加入，看好未來一年的成長潛力。

Drew Henry 以資料中心為舉例指出，現階段運算複雜度不斷提升，客戶不只能依賴晶圓廠的先進製程，還需要透過採用其他方式面對挑戰，Arm 就協助客戶以自家研發的軟體以及獨特 IP，提供客戶完整的解決方案。

針對台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀日前指出，全球化與自由貿易幾乎已死，Drew Henry 坦言，他當時受台積電邀請也在現場，認為現在市場規則跟幾年前已有所不同，不過，儘管規則出現變化，但產品、服務對象皆不需調整，技術也持續演進，要做的還是了解市場新規則，繼續參與市場。

Drew Henry 也說，Arm 也進一步檢視公司業務模型，是沒有問題也可持續運作，且現階段運算仍持續面臨挑戰，並不會因全球化終結而造成需求改變，反而是巨大的需求，會持續推出新品滿足市場。